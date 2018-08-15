Київ зустрічає Іглесіаса: 30 вересня АТБ "заллє" НСК "Олімпійський" жіночими сльозами

Колаж РБК-Україна

Шоу Енріке Іглесіаса має всі шанси стати найбільшим музичним подією в Україні

30 вересня 2018 року на НСК "Олімпійський" відбудеться концерт Енріке Іглесіаса. Включення української столиці у світове турне артиста здійснене за ініціативою торгової мережі "АТБ", яка таким чином збирається привітати всіх своїх клієнтів і покупців з двадцятип'ятиріччям компанії. Директор з маркетингу ТОВ "АТБ-Маркет" Костянтин Мельников каже, що концерт Іглесіаса на "Олімпійському" стане головною культурною подією року в Україні, масштабним і барвистим шоу любові, яка розтопить жіночі серця.

"По-перше, цієї осені компанії АТБ виповнюється 25 років, і ми хочемо відзначити день народження весело разом з нашими покупцями. По-друге, АТБ, як один з найбільших бізнесів в Україні, не тільки робить доступними для співвітчизників продукти харчування, але і є драйвером українських культурних проектів", - заявив Костянтин Мельников в ході прес-конференції на НСК "Олімпійський" 15 серпня.

У 2017 році АТБ стала найбільшим видавцем, опублікувавши українською мовою книгу рекордним для країни тиражем в 400 тисяч примірників. Цю подію було зафіксовано в Книзі рекордів України. А на початку 2018-му, компанія опублікувала дитячу книгу Вілліса Керола з доповненою реальністю.

"Організація концерту зірки світової величини на найбільшій майданчику країни є продовженням цієї логіки. Ми в рамках даного проекту хочемо відкрити двері в нашу країну для представників світової музичної культури", - підкреслив Костянтин Мельников.

Фото: прес-служба

Шоу Енріке Іглесіаса вже має всі шанси стати найбільшою музичною подією в Україні. Проте організатори сподіваються вписати його і в історію світового прокатного бізнесу.

"Наскільки нам відомо, такий підхід до організації подій ще не застосовував ніхто в світі. Коли ініціатором концерту виступає рітейлер, це відкриває принципово нові можливості і для зниження вартості квитків, і для їх продажу, і для інформування покупців. Віримо, що цей новий підхід стане проривним, і концертів зірок в Україні стане більше", - сказав Мельников.

Унікальність проекту в системі реалізації квитків, аналогів якої немає в світі. Учасники програми лояльності АТБ можуть замовити на касі сертифікат з фіксованою ціною. З урахуванням 50% знижки його вартість становитиме 799 грн. Після цього, на інтернет-майданчику Concert.ua обміняти сертифікат на квиток, бронюючи на свій розсуд сектор і місце. Сертифікати надійдуть у продаж у ніч з 19-го на 20-е серпня.

Раніше ми писали, що Енріке Іглесіас виступить в Україні. Про це написав сам співак на своїй офіційній сторінці у соцмережі Twitter.

До речі, нещодавно Енріке Іглесіас зворушив милим відео з немовлям.

Також повідомлялося, що вперше Курнікова та Іглесіас показали новонароджених в січні.

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