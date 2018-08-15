Киев встречает Иглесиаса: 30 сентября АТБ "зальет" НСК "Олимпийский" женскими слезами

Коллаж РБК-Украина

Шоу Энрике Иглесиаса имеет все шансы стать крупнейшим музыкальным событием в Украине

30 сентября 2018 года на НСК "Олимпийский" состоится концерт Энрике Иглесиаса. Включение украинской столицы в мировое турне артиста осуществлено по инициативе торговой сети "АТБ", которая таким образом собирается поздравить всех своих клиентов и покупателей с двадцатипятилетием компании. Директор по маркетингу ООО "АТБ-Маркет" Константин Мельников говорит, что концерт Иглесиаса на "Олимпийском" станет главным культурным событием года в Украине, масштабным и красочным шоу любви, которое растопит женские сердца.

"Во-первых, этой осенью компании АТБ исполняется 25 лет, и мы хотим отметить день рождения весело вместе с нашими покупателями. Во-вторых, АТБ, как один из крупнейших бизнесов в Украине, не только делает доступными для соотечественников продукты питания, но и является драйвером украинских культурных проектов", - заявил Константин Мельников в ходе пресс-конференции на НСК "Олимпийский" 15 августа.

В 2017 году АТБ стала самым крупным издателем, опубликовав на украинском языке книгу рекордным для страны тиражом в 400 тысяч экземпляров. Это событие было зафиксировано в Книге рекордов Украины. А в начале 2018-м, компания опубликовала детскую книгу Уиллиса Керола с дополненной реальностью.

"Организация концерта звезды мировой величины на самой большой площадке страны является продолжением этой логики. Мы в рамках данного проекта хотим открыть двери в нашу страну для представителей мировой музыкальной культуры", - подчеркнул Константин Мельников.

Фото: пресс-служба

Шоу Энрике Иглесиаса уже имеет все шансы стать крупнейшим музыкальным событием в Украине. Однако организаторы надеются вписать его и в историю мирового прокатного бизнеса.

"Насколько нам известно, такой подход к организации событий еще не применял никто в мире. Когда инициатором концерта выступает ритейлер, это открывает принципиально новые возможности и для снижения стоимости билетов, и для их продажи, и для информирования покупателей. Верим, что этот новый подход станет прорывным, и концертов звезд в Украине станет больше", - сказал Мельников.

Уникальность проекта в системе реализации билетов, аналогов которой нет в мире. Участники программы лояльности АТБ могут заказать на кассе сертификат по фиксированной цене. С учетом 50% скидки его стоимость составит 799 грн. После этого, на интернет-площадке Concert.ua обменять сертификат на билет, бронируя по своему усмотрению сектор и место. Сертификаты поступят в продажу в ночь с 19-го на 20-е августа.

Ранее мы писали, что Энрике Иглесиас выступит в Украине. Об этом написал сам певец на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Кстати, недавно Энрике Иглесиас растрогал милым видео с младенцем.

Также сообщалось, что впервые Курникова и Иглесиас показали новорожденных в январе.

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