У Києві відкрилися ТРЦ: що заборонено і як потрапити

У Києві 30 травня відкрилися ТРЦ, однак тепер вони будуть працювати за новими правилами. Як повідомляється, пускати в торгові центри будуть тільки після температурного скринінгу, для безпеки відвідувачів встановлена розмітка, буде проводитися ретельна дезінфекція. Продавці та співробітники ТРЦ зобов'язані працювати в засобах індивідуального захисту, а також проходити температурний контроль перед початком роботи. Як потрапити в торгові центри та що буде відкрито – читайте нижче.

Як повідомляється в співтоваристві ТРЦ Ocean Plaza ув Facebook, галереї будуть працювати у звичайному режимі з 10:00 до 22:00. При цьому тривалість роботи гіпермаркетів буде довше. Зачиненими залишаються розважальні зони, кінотеатри та фуд-корти.

"Торгова галерея працюватиме у звичайному режимі з 10:00 до 22:00, гіпермаркет "Auchan" з 8:30 до 22:00. Також функціонують літні майданчики фасадних ресторанів", - йдеться в заяві.

Як будуть пускати в ТРЦ і які будуть правила відвідування:

на вході в ТРЦ проводиться температурний контроль: на входах для відвідувачів, і службовому вході для працівників, орендарів та підрядних організацій, встановлені металодетектори з камерами, що підтримують функцію вимірювання температури та розпізнавання наявності маски. Металодетектори з автоматичним температурним контролем дозволяють проводити пропуск відвідувачів у приміщення ТРЦ з мінімальними тимчасовими затримками, і допоможуть запобігти утворенню черг на вході;

в ТРЦ в місцях скупчення людей будуть встановлені спеціальні розмітки для спрощення контролю дотримання соціальної дистанції;

в санвузлах ТРЦ розташовані санітарні зони з дезінфекторами для безкоштовного індивідуального застосування;

адміністрація ТРЦ, а також продавці консультанти будуть працювати у засобах індивідуального захисту, будуть проводити дезінфекцію поверхонь у магазинах.

Для співробітників ТРЦ також введені додаткові правила. Тепер перед початком кожного робочого дня всі працівники проходять температурний контроль. Клінінгові служби зобов'язані проводити дезінфекцію всіх приміщень в ТРЦ протягом дня.

"Наголошуємо, що заради Вашої безпеки знаходиться на території торгової галереї ТРЦ можна тільки в масках і дотримуючись безпечної дистанції 1,5 метра", - додали у заяві.

До цього ми писали, які нововведення і додаткові заходи безпеки введені в інших ТРЦ Києва.

Раніше ми писали про те, що пляжі в Києві готують до відкриття, скільки зон відпочинку і кому будуть доступні.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ заявив, що "затягувати" з відкриттям фуд-кортів і ТРЦ не будуть.