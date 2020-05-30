В Киеве открылись ТРЦ: что запрещено и как попасть

В Киеве 30 мая открылись ТРЦ, однако теперь они будут работать по новым правилам. Как сообщается, пускать в торговые центры будут только после температурного скрининга, для безопасности посетителей установлена разметка, будет проводиться тщательная дезинфекция. Продавцы и сотрудники ТРЦ обязаны работать в средствах индивидуальной защиты, а также проходить температурный контроль перед началом работы. Как попасть в торговы центры и что будет открыто – читайте ниже.

Как сообщается в сообществе ТРЦ Ocean Plaza в Facebook, галереи будут работать в обычном режиме с 10:00 до 22:00. При этом продолжительность работы гипермаркетов будет дольше. Закрытыми остаются развлекательные зоны, кинотеатры и фуд-корты.

"Торговая галерея будет работать в обычном режиме с 10:00 до 22:00, гипермаркет "Auchan" с 8:30 до 22:00. Также функционируют летние площадки фасадных ресторанов", - говорится в заявлении.

Как будут пускать в ТРЦ и какие будут правила посещения:

на входе в ТРЦ проводится температурный контроль: на входах для посетителей, и служебном входе для сотрудников, арендаторов и подрядных организаций, установлены металлодетекторы с камерами, которые поддерживают функцию измерения температуры и распознавания наличии маски. Металлодетекторы с автоматическим температурным контролем позволяют проводить пропуск посетителей в помещение ТРЦ с минимальными временными задержками, и помогут предотвратить образование очередей на входе;

в ТРЦ в местах скопления людей установлены специальные разметки для упрощения контроля соблюдения социальной дистанции;

в санузлах ТРЦ расположены санитарные зоны с дезинфекторами для бесплатного индивидуального применения;

администрация ТРЦ, а также продавцы и консультанты будут работать в средствах индивидуальной защиты, будут проводить дезинфекцию поверхностей в магазинах.

Для сотрудников ТРЦ также введены дополнительные правила. Теперь перед начало каждого рабочего дня все сотрудники проходят температурный контроль. Клининговые службы обязаны проводить дезинфекцию всех помещений ТРЦ в течение дня.

"Подчеркиваем, что ради Вашей безопасности находится на территории торговой галереи ТРЦ можно только в масках и соблюдая безопасную дистанцию 1,5 метра", - добавили в заявлении.

До этого мы писали, какие новшества и дополнительные меры безопасности введены в других ТРЦ Киева.

Ранее мы писали о том, что пляжи в Киеве готовят к открытию, сколько зон отдыха и кому будут доступны.

Напомним, недавно глава Минздрава заявил, что "затягивать" с открытием фуд-кортов и ТРЦ не будут.