У Києві придумали, як боротися з зацеперами: що загрожує порушникам

Колаж РБК-Україна

Зацеперам буде загрожувати суворе покарання за їх витівки

У Києві придумали, як боротися з зацеперами - любителями пересуватися на транспортних засобах з їх зовнішнього боку. В основному, причиною таких дій є бажання екстремально провести час або "проїхатися" безкоштовно. Однак тепер здійснити задумане порушникам буде значно складніше, адже для них придумали покарання. Про це повідомляє Інформатор.

В першу чергу буде посилене патрулювання станцій, на яких найчастіше фіксують зацеперів: Київ-Пасажирський, Дарниця, Петрівка, Київ-Волинський, Фастів, Біличі, Ірпінь, Бровари та інші. До профілактичних роз'яснювальним заходів у навчальних закладах столиці приєднаються правоохоронці, щоб провести більше 4 000 лекцій і бесід на підприємствах і в навчальних закладах.

Залізнична охорона буде максимально задіяна, щоб попередити нові випадки травмування підлітків. А штрафи зобов'язані виплачувати батьки дітей, які порушують правила безпеки, зокрема практикують зацеперство, роблять небезпечні селфі та хуліганять на об'єктах залізничного транспорту.

Тепер за порушення необхідно буде сплатити від 850 до 1700 гривень. При цьому залізничники сумніваються, що такі каральні методи можуть істотно вплинути на ситуацію. Вони переконані, що дана проблема пов'язана з тим, що батьки часто не пояснюють підліткам до яких наслідків таке захоплення може призвести.

Нагадаємо, що у Києві помітили літнього "зацепера" з паличкою на тролейбусі. Проїжджаючий поруч автомобіліст зробив чоловікові зауваження і порадив бути обережним, щоб він не впав. На що "зацепер" відповів, що він просто поспішає.

Раніше в Запоріжжі також був помічений літній чоловік-зацепер, який таким чином вирішив проїхатися на тролейбусі.

Також ми повідомляли, що десятикласник загинув від удару струмом, коли заліз на дах електрички, щоб зробити селфи. Трагедія сталася в Броварському районі Київської області.