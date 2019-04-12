В Киеве придумали, как бороться с зацеперами: что грозит нарушителям

Коллаж РБК-Украина

Зацеперам будет грозить суровое наказание за их выходки

В Киеве придумали, как бороться с зацеперами - любителями передвигаться на транспортных средствах с их внешней стороны. В основном, причиной таких поступков является желание экстремально провести время или "проехаться" бесплатно. Однако теперь осуществить задуманное нарушителям будет значительно сложнее, ведь для них придумали наказание. Об этом сообщает Информатор.

В первую очередь будет усиленное патрулирование станций, на которых чаще всего фиксируют зацеперов: Киев-Пассажирский, Дарница, Петровка, Киев-Волынский, Фастов, Беличи, Ирпень, Бровары и другие. К профилактическим разъяснительным мероприятиям в учебных заведениях столицы присоединятся правоохранители, чтобы провести более 4 000 лекций и бесед на предприятиях и в учебных заведениях.

Железнодорожная охрана будет максимально задействована, чтобы предупредить новые случаи травмирования подростков. А штрафы обязаны выплачивать родители детей, которые нарушают правила безопасности, в частности практикуют зацеперство, делают опасные селфи и хулиганят на объектах железнодорожного транспорта.

Теперь за нарушение необходимо будет выплатить от 850 до 1700 гривен. При этом железнодорожники сомневаются, что такие карательные методы могут существенно повлиять на ситуацию. Они убеждены, что данная проблема связана с тем, что родители зачастую не объясняют подросткам к каким последствиям такое увлечение может привести.

Напомним, что в Киеве заметили пожилого "зацепера" с палочкой на троллейбусе. Проезжающий рядом автомобилист сделал мужчине замечание и посоветовал быть осторожным, чтобы он не упал. На что "зацепер" ответил, что он просто спешит.

Ранее в Запорожье также был замечен пожилой мужчина-зацепер, который таким же образом решил проехаться на троллейбусе.

Также мы сообщали, что десятиклассник погиб от удара током, когда залез на крышу электрички, чтобы сделать селфи. Трагедия произошла в Броварском районе Киевской области.