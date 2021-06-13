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У Києві випадковий перехожий натрапив у кущах на страшну знахідку (відео)

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Києва, Неділя 13 червня 2021 08:51
У Києві випадковий перехожий натрапив у кущах на страшну знахідку (відео) Колаж РБК-Україна: У Києві випадковий перехожий виявив тіло жінки в кущах
Автор: Світлана Мащенко

У Києві неподалік від станції метро "Дорогожичі" випадковий перехожий виявив у кущах оголене тіло жінки ввечері, 12 червня. На місці працювали слідчі та кінологи, з'ясовуючи обставини події.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На вулиці Олени Теліги, неподалік від АЗС БРСМ, в кущах було виявлено оголене тіло жінки. На даний момент на місці працює слідча група, кінологи, правоохоронці та керівництво столичного главку. Обставини цієї страшної знахідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Києві на" Дорогожичах " знайшли мертву жінку (t.me/KyivOperativ)

Чоловік, який представився Анатолієм, розповідає, що йшов пішки з боку стадіону "Спартак". У якийсь момент він вирішив справити нужду і зайшов подалі в кущі. Коли він побачив лежачу людину, відразу побіг у бік заправки, щоб викликати поліцію. За його словами, біля тіла роїлися мухи.

Відео: У Києві випадковий перехожий виявив тіло жінки в кущах (t.me/KyivOperativ)

Користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, про що вони висловлюються в коментарях:

  • Який жах, уявляю стан людини, що знайшла тіло.
  • Там такі джунглі, думаю там якщо шукати. то можна знайти і щось більше.
  • Що робиться у світі, люди як "звірі".

Раніше повідомлялося, що з'ясувалися подробиці вбивства восьмирічного хлопчика в Покрові, якого знайшли в каналізаційному колекторі.

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