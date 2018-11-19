У киянина виявили амфетамін в кишені куртки

Фото: РБК-Україна

Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі

Під час поверхневої перевірки та обшуку в квартирі киянина виявили та вилучили розфасовані наркотичні засоби, а також предмети для їх виготовлення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців почав помітно нервувати. В ході огляду виявилося, що в кишені куртки хлопець ховав два пакетики - з амфетаміном і каннабісом. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час обшуку квартири були виявлені та вилучені: наперсток для куріння, пластикова ємність, всередині якої знаходилася марихуана, скло із залишками речовини білого кольору, а також різні ємності, колби і трубки.

Правопорушник зізнався, що ці речовини були потрібні йому для виготовлення амфетаміну. Затриманий виявився 27-річним жителем столиці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 309. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Відео: (video.rbc.ua)