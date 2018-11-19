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У киянина виявили амфетамін в кишені куртки

STYLERЖиття    19.11.2018 - 12:40
У киянина виявили амфетамін в кишені куртки
Фото: РБК-Україна

Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі

Під час поверхневої перевірки та обшуку в квартирі киянина виявили та вилучили розфасовані наркотичні засоби, а також предмети для їх виготовлення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців почав помітно нервувати. В ході огляду виявилося, що в кишені куртки хлопець ховав два пакетики - з амфетаміном і каннабісом. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

У киянина виявили амфетамін в кишені куртки

Під час обшуку квартири були виявлені та вилучені: наперсток для куріння, пластикова ємність, всередині якої знаходилася марихуана, скло із залишками речовини білого кольору, а також різні ємності, колби і трубки.

Правопорушник зізнався, що ці речовини були потрібні йому для виготовлення амфетаміну. Затриманий виявився 27-річним жителем столиці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

У киянина виявили амфетамін в кишені куртки

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 309. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Відео: (video.rbc.ua)

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