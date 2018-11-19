У киевлянина обнаружили амфетамин в кармане куртки

Фото: РБК-Украина

Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы

Во время поверхностной проверки и обыска в квартире киевлянина обнаружили и изъяли расфасованные наркотические средства, а также предметы для их изготовления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские заметили подозрительного мужчину, который при появлении страж порядка начал заметно нервничать. В ходе осмотра оказалось, что в кармане куртки парень прятал два пакетика - с амфетамином и каннабисом. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Во время обыска квартиры были обнаружены и изъяты: наперсток для курения, пластиковая емкость, внутри которой находилася марихуана, стекло с остатками вещества белого цвета, а также различные емкости, колбы и трубки.

Правонарушитель признался, что эти вещества требовались ему для изготовления амфетамина. Задержанный оказался 27-летним жителем столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 309. Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

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Видео: (video.rbc.ua)