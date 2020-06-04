Полуниця і черешня злетіли в ціні: скільки коштує 1 кг "золотих" ягід

Черешня та полуниця злетіли в ціні (ілюстрація: pixabay)

В Україні сильно сильно подорожчали сезонні ягоди - полуниця та черешня

Ціни на полуницю і черешню в Україні вкрай високі. Хоча сезон тієї ж полуниці в розпалі, за кіло ягід в маркетах і на ринках просять близько 100 гривень. Вартість черешні взагалі позамежна. А кілька тижнів тому яблука перегнали банани.

Тепер маючи сотню гривень в кишені, можна купити близько 2,5 кг яблук традиційних для нашої країни сортів - Семеренко, Golden або Чемпіон. Чому так сталося і які перспективи для українців наїстися вітамінів цього літа, розбиралися експерти.

Так, аналітики кажуть, що ціни на полуницю зросли в середньому в 2,6 рази на початку червня. Пов'язано це з тим, що в період дозрівання ягід була холодна і дощова погода, пише "Апостроф".

А черешня майже вся загинула під час зав'язі через весняні заморозки. Саме тому виробник змушений так сильно накручувати ціну, роблячи ягоду "золотою".

Яблука в цьому сезоні сильно не знижувалися в ціні через зниження виробництва фрукта в 2019-му. Але в кінці весни - початку літа виросли мало не вдвічі. Це пов'язано з тим, що запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані.

При цьому, найменше зросли ціни на банани. За рік вони подорожчали в середньому на 2-4% в оптовій торгівлі, що робить їх найбільш доступним фруктом.

Скільки коштують фрукти на початку літа:

Полуниця - близько 100 грн/кг,

Черешня - близько 200 грн/кг,

Яблуко - близько 40 грн/кг,

Банан - близько 35 грн/кг.

Як ми писали раніше, медики розповіли, кому категорично протипоказана полуниця.

Також повідомлялося, що в Україні магазини заполонила "технічна картопля", експерти розповіли, чи можна її їсти.

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Автор: Светлана Мащенко