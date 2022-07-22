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Кому небезпечно їсти яйця у великій кількості: цю норму перевищувати не слід

Фото: скільки яєць людина може з'їсти в день без шкоди для здоров'я (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені всього світу досліджують вплив курячих яєць на організм людини й вже кілька десятиліть не можуть знайти відповідь, скільки ж можна з'їдати їх в день звичайній людині.

Кому яйця є небезпечно у великій кількості і яка є норма яєць в день - читайте в матеріалі нижче.

Здорова людина може абсолютно спокійно з'їдати 2-3 яйця. Лікарі рекомендують не перевищувати норму в 10 яєць в тиждень.

А ось спортсменам і людям, які зайняті важкою фізичною працею можна з'їдати яєць більше - до 5-6 штук. І їсти краще білки, а ось жовтки варто обмежувати.

При цьому частина цих яєць варто з'їдати у вареному вигляді, а ось яєчню або омлет потрібно їсти не частіше двох разів на тиждень.

Кому яйця у великій кількості їсти не можна

Лікарі рекомендують не перевищувати допустимі норми та не налягати на яйця, оскільки є ризик розвитку смертельно небезпечних захворювань.

По-перше, не варто їсти сирі яйця, тому, що це прямий шлях до зараження небезпечними бактеріями, в тому числі й ботулізмом.

По-друге, яйця можуть підвищити рівень небезпечного холестерину в організмі. Річ у тому, що в щоденній їжі міститься до 30% холестерину, а я зайве яйце на сніданок може тільки посилити негативний ефект.

Професор Котаро Екоте з Японії вважає, що людям, у яких в організмі багато "поганого" холестерину, потрібно обмежити вживання яєць до 200 міліграмів на тиждень (3-4 яйця).

А при певних хронічних захворюваннях, які пов'язані з підвищеним рівнем холестерину, варто скоротити вживання яєць до 2 штук в тиждень. Інакше є ризик отримати розвиток атеросклерозу, інсульту та інфаркту міокарда.

До речі, раніше ми писали про те, якими продуктами можна "заїдати" стрес.

А ще розповідали про те, які продукти були в меню українців триста років тому.

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