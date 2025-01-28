Красивая улыбка и не только. Какие функции выполняет современная ортодонтия

По ее словам, раньше главной целью ортодонтического лечения было исправление кривизны зубов. Сегодня же пациенты хотят получить не только красивую, но и гармоничную улыбку, которая подчеркнет их черты лица и сохранится на долгие годы.

"Правильное расположение зубов влияет на симметрию лица, профиль и даже восприятие человека окружающими. Важно понимать, что кривизна зубов, неправильный прикус или асимметрия челюстей могут менять черты лица, добавляя возраста или делая внешность более уставшей", - отметила врач.

Современная ортодонтия учитывает:

- Пропорции лица. Идеальная улыбка - это правильный баланс между верхней, средней и нижней третью лица.

- Профиль пациента. Исправление прикуса может изменить контур подбородка и гармонизировать профиль.

- Индивидуальные особенности. Лечение подбирается с учетом анатомических характеристик и эстетических предпочтений.

Она также добавила, что мода на голливудскую улыбку постепенно отходит на второй план. Пациенты все чаще выбирают естественность - ровные, но не "идеальные" зубы, которые соответствуют их типу лица. Современные ортодонты акцентируют внимание на сохранении индивидуальных особенностей лица и здоровья челюстной системы.

Современная ортодонтия предлагает широкий выбор решений для создания гармоничной улыбки:

1. Элайнеры - тренд на незаметное выравнивание. Прозрачные каппы становятся все более популярными благодаря своей эстетичности и комфорту. Их выбирают те, кто стремится к коррекции без влияния на социальную жизнь.

2. Цифровая ортодонтия. 3D-сканирование и компьютерное моделирование позволяют предсказать конечный результат еще до начала лечения.

3. Функциональная ортодонтия. Лечение с учетом не только красоты, но и функции челюстей, дыхания и осанки.

4. Комплексный подход. Все чаще ортодонты работают в тандеме с ЛОР-врачами, физиотерапевтами и косметологами для достижения оптимального результата.

"Современная стоматология ориентирована на сохранение здоровья на долгие годы. Улыбка, которая соответствует стандартам гармонии, не только дарит уверенность в себе, но и влияет на общее состояние организма. Инвестируя в ортодонтическое лечение сегодня, вы получаете не просто красивые зубы, а возможность жить без боли, дискомфорта и комплексов. Помните, что улыбка - это ваша визитная карточка, которая формирует первое впечатление и может стать лучшей инвестицией в будущее", - добавила Опанасюк.