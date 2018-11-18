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У Кременчуці водії не пропускали машину пожежних, що їхали рятувати дитину (відео)

STYLERЖиття    18.11.2018 - 19:37

Відео: машину рятувальників по дорозі на виклик інші машини не пропускали(youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

У місті Кременчук Полтавської області був помічений випадок кричущого дорожнього автохамства. Прес-служба ДСНС міста Кременчука у своєму аккаунті на відеохостингу You-Tube опублікувала відеоролик, який вражає поведінкою деяких водіїв на дорогах, коли вони чують рев тривожної сирени. Спецмашину служби ДСНС по дорозі до порятунку хлопчика інші автомобілісти просто не пропускали.

У Кременчуці водії не пропускали машину пожежних, що їхали рятувати дитину (відео)

Скріншот кадру відео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Якщо хтось скаже, що рятувальники приїжджають на виклик не поспішаючи, то можна сміливо показати це відео.

На його кадрах показано, як співробітники пожежної служби їхали на виклик – хлопчик в кар'єрі зірвався з висоти, і йому терміново потрібна була допомога. Рахунок часу йшов на хвилини. Проте поведінка водіїв на дорозі в момент, коли їхали рятувальники ДСНС, була просто обурливою.

У Кременчуці водії не пропускали машину пожежних, що їхали рятувати дитину (відео)

Скріншот кадру відео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Дивлячись на відеозапис, складається враження, що почувши сирену, сигнал і прохання у гучномовець повернути направо, вони спеціально пригальмовували і, як ніби спеціально, вишикувалися в ряд прямо перед спецавтомобілем, перегороди вільний проїзд.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва вночі у четвер, 14 червня, невідомі підпалили автомобіль Mazda місцевого жителя.

Як повідомлялося раніше, В Шевченківському районі Києва автомобіль провалився під асфальт.

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