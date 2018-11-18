У Кременчуці водії не пропускали машину пожежних, що їхали рятувати дитину (відео)

Відео: машину рятувальників по дорозі на виклик інші машини не пропускали(youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

У місті Кременчук Полтавської області був помічений випадок кричущого дорожнього автохамства. Прес-служба ДСНС міста Кременчука у своєму аккаунті на відеохостингу You-Tube опублікувала відеоролик, який вражає поведінкою деяких водіїв на дорогах, коли вони чують рев тривожної сирени. Спецмашину служби ДСНС по дорозі до порятунку хлопчика інші автомобілісти просто не пропускали.

Скріншот кадру відео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Якщо хтось скаже, що рятувальники приїжджають на виклик не поспішаючи, то можна сміливо показати це відео.

На його кадрах показано, як співробітники пожежної служби їхали на виклик – хлопчик в кар'єрі зірвався з висоти, і йому терміново потрібна була допомога. Рахунок часу йшов на хвилини. Проте поведінка водіїв на дорозі в момент, коли їхали рятувальники ДСНС, була просто обурливою.

Скріншот кадру відео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Дивлячись на відеозапис, складається враження, що почувши сирену, сигнал і прохання у гучномовець повернути направо, вони спеціально пригальмовували і, як ніби спеціально, вишикувалися в ряд прямо перед спецавтомобілем, перегороди вільний проїзд.

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