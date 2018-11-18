В Кременчуге водители не пропускали машину пожарных, ехавших спасать ребенка (видео)

Видео: машину спасателей по дороге на вызов другие машины не пропускали(youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

В городе Кременчуг Полтавской области был замечен случай вопиющего дорожного автохамства. Пресс-служба ДСНС города Кременчуга в своем аккаунте на видеохостинге You-Tube опубликовала видеоролик, который поражает поведением некоторых водителей на дорогах, когда они слышат рев тревожной сирены. Спецмашину службы ДСНС по дороге к спасению мальчика другие автомобилисты просто не пропускали.

Скриншот кадра видео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Если кто-то скажет, что спасатели приезжают на вызов не спеша, то можно смело показать это видео.

На его кадрах показано, как сотрудники пожарной службы ехали на вызов – мальчик в карьере сорвался с высоты, и ему срочно нужна была помощь. Счет времени шел на минуты. Однако поведение водителей на дороге в момент, когда ехали спасатели ГСЧС, было просто возмутительным.

Скриншот кадра видео (youtube.com/Kremenchug 05366 SityCites)

Глядя на видеозапись, складывается впечатление, что услышав сирену, сигнал и просьбы в громкоговоритель повернуть направо, они специально притормаживали и, как будто специально, выстроились в ряд прямо перед спецавтомобилем, перегороди свободный проезд.

Напомним, в Соломенском районе Киева ночью в четверг, 14 июня, неизвестные подожгли автомобиль Mazda местного жителя.

Как сообщалось ранее, В Шевченковском районе Киева автомобиль провалился под асфальт.

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