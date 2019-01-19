Хрещення 2019: в одній з європейських країн заборонили купатися в ополонці

Фото: Ополонку (pixabay.com)

Це зроблено задля безпеки людей

19 січня у день Хрещення у столиці Литви Ризі заборонили людям традиційно занурюватися в ополонку. Це зроблено через те, що на Даугаві почався льодохід, який пошкодив конструкції для купання. Це може позначитися на безпеці людей, повідомила прес-служба Латвійської православної церкви.

"У зв'язку з нестійкими погодними умовами на Даугаві почався частковий льодохід (між Кам'яним і Вантових мостів), який пошкодив конструкції, завчасно споруджені для занурення в свято Хрещення Господнього. В ході консультацій зі спеціалістами служб безпеки з'ясувалося, що використання нестійких, пошкоджених конструкцій може створювати загрозу для життя людей", - сказано в повідомленні.

Читайте також у матеріалі Styler, яскравий фотозвіт про те, як проходили Водохресні купання в Києві. Головні дії проходять у каплиці Хрещення Господнього, куди традиційно приїжджають зануритися в ополонку політики, державні діячі, артисти і жителі міста.

До речі, ДСНС України опублікувало топ-6 порад на Водохреща. Повідомляється, що для забезпечення безпеки українців ДСНС залучила понад 2900 співробітників і 541 одиницю техніки.