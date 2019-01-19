Крещение 2019: в одной из европейских стран запретили купаться в проруби

Фото: Прорубь (pixabay.com)

Это сделано ради безопасности людей

19 января в день Крещения в столице Литвы Риге запретили людям традиционно окунаться в прорубь. Это сделано из-за того, что на Даугаве начался ледоход, который повредил конструкции для купания. Это может сказаться на безопасности людей, сообщила пресс-служба Латвийской православной церкви.

"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей", - сказано в сообщении.

Читайте также в материале Styler, яркий фотоотчет о том, как проходили Крещенские купания в Киеве. Главные действия проходят у часовни Крещения Господнего, куда традиционно приезжают окунуться в прорубь политики, государственные деятели, артисты и жители города.

Кстати, ГСЧС Украины опубликовало топ-6 советов на Крещение. Сообщается, что для обеспечения безопасности украинцев ГСЧС привлекла более 2900 сотрудников и 541 единицу техники.