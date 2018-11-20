Трощила елітний спорткар в центрі Києва: співачці загрожує серйозне покарання

Колаж РБК-Україна

Молоду артистку можуть оштрафувати або навіть позбавити прав

Блондинці в рожевому пальто, яка розгромила елітний спорткар Porsche 718 біля синагоги Бродського у Києві, загрожує серйозне покарання.

Нагадаємо, що жінка прикрасила машину написом "сволота" й "виродок" і била сокирою по капоту авто прямо серед вулиці.

Спочатку відео інциденту швидко розлетілася по соціальним мережам, а пізніше виявилося, що погром автомобіля на Шота Руставелі - це спланована акція співачки MDZ і її команди. З таким оригінальним підходом вони підійшли до зйомок кліпу на пісню "NO STRESS".

Але не всі оцінили "перформанс" проекту. Справа в тому, що, по всій видимості, міські служби не були обізнані про зйомки кліпу посеред жвавої вулиці. Адже на місце тоді навіть виїхала поліція. Правда, справу на артистів не заводили, так як від потерпілого (водія Porsche 718) заяв не надходило.

Колаж РБК-Україна

Але є одне "але". Як розповів юрист Віталій Мацелюх, MDZ все одно може чекати адміністративне покарання.

"Є два варіанти. Артистку можуть залучити за статтею за створення аварійної ситуації на дорозі. Для цього, звичайно, необхідна заява від потерпілого і відповідно фактичні докази. Але навіть якщо заяви немає, дії дівчини посеред дороги, коли вона трощила автомобіль, формально містять в собі ознаки створення аварійної обстановки на дорозі. Крім цього, у поліції завжди є можливість залучити організаторів та учасника до адміністративної відповідальності, наприклад, за порушення правил зупинки, але без створення аварійної обстановки. Таким чином зірку чекає штраф до 680 гривень або позбавлення прав від півроку до року", - розповів експерт в коментарі "КП в Україні".

Раніше ми писали, що у Києві мажори на поліцейських номерах збили дівчину і відмовилися допомагати.

Відео: РБК-Україна