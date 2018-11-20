Крушила элитный спорткар в центре Киева: певице грозит серьезное наказание

Коллаж РБК-Украина

Молодую артистку могут оштрафовать или даже лишить прав

Блондинке в розовом пальто, которая разгромила элитный спорткар Porsche 718 возле синагоги Бродского в Киеве, грозит серьезное наказание.

Напомним, что женщина разукрасила машину надписью "сволочь" и "урод” и била топором по капоту авто прямо среди улицы.

Сначала видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям, а позже оказалось, что крушение автомобиля на Шота Руставели - это спланированная акция певицы MDZ и ее команды. С таким оригинальным подходом они подошли к съемкам клипа на песню "NO STRESS".

Но не все оценили "перформанс" проекта. Дело в том, что, по всей видимости, городские службы не были осведомлены о съемках клипа посреди оживленной улицы. Ведь на место тогда даже выехала полиция. Правда, дело на артистов не заводили, так как от пострадавшего (водителя Porsche 718) заявлений не поступало.

Коллаж РБК-Украина

Но есть одно "но". Как рассказал юрист Виталий Мацелюх, MDZ все равно может ждать административное наказание.

"Есть два варианта. Артистку могут привлечь по статье за создание аварийной обстановки на дороге. Для этого, конечно, необходимо заявление от потерпевшего и соответственно фактические доказательства. Но даже если заявления нет, действия девушки посреди дороги, когда она крушила автомобиль, формально содержат в себе признаки создания аварийной обстановки на дороге. Кроме этого, у полиции всегда есть возможность привлечь организаторов и участника к административной ответственности, например, за нарушение правил остановки, но без создания аварийной обстановки. Таким образом звезду ждет штраф в 680 гривен или лишение прав от полугода до года", - рассказал эксперт в комментарии "КП в Украине".

Ранее мы писали, что в Киеве мажоры на полицейских номерах сбили девушку и отказались помогать.

Видео: РБК-Украина