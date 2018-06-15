Купатися заборонено: киян попередили про небезпеку на столичних пляжах

Фахівці назвали причину, через яку від купання у Києві варто відмовитися

У Києві на всіх муніципальних пляжах, підготовлених до літнього сезону, купатися тимчасово не рекомендується. Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Плесо".

"Дане попередження тимчасове, обумовлене сильними зливами, і діє протягом 48 годин після завершення дощів", - зазначили в КП.

"Для захисту здоров'я громадян та профілактики поширення інфекційних захворювань рекомендуємо утриматися від купання до стійкого поліпшення погодних умов", – повідомили жителям столиці.

Фахівці відзначили, що подібні попередження про те, що небажано купатися на річкових, озерних, морських і океанських пляжах після сильних дощів, є звичайною практикою в багатьох країнах, в яких добре розвинені основи безпеки та культури рекреації біля води (США, Канада, країни Європи).

З актуальними статусами пляжів (інформація про те, чи дозволено купатися) можна ознайомитися на офіційному сайті КП "Плесо".

Скріншот сайту (pleso.org)

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