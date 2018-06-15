Купаться запрещено: киевлян предупредили об опасности на столичных пляжах

Специалисты назвали причину, по которой от купания в Киеве стоит отказаться

В Киеве на всех муниципальных пляжах, подготовленных к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Плесо".

"Данное предупреждение временное, обусловлено сильными ливнями, и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - отметили в КП.

"Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до устойчивого улучшения погодных условий", – сообщили жителям столицы.

Специалисты отметили, что подобные предупреждения о том, что нежелательно купаться на речных, озерных, морских и океанских пляжах после сильных дождей, является обычной практикой во многих странах, в которых хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации возле воды (США, Канада, страны Европы).

С актуальными статусами пляжей (информация о том, разрешено ли купаться) можно ознакомиться на официальном сайте КП "Плесо".

Скриншот сайта (pleso.org)

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