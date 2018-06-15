Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Купаться запрещено: киевлян предупредили об опасности на столичных пляжах

STYLERLIFE        15.06.2018 - 17:37
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Специалисты назвали причину, по которой от купания в Киеве стоит отказаться

В Киеве на всех муниципальных пляжах, подготовленных к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Плесо".

"Данное предупреждение временное, обусловлено сильными ливнями, и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - отметили в КП.

"Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до устойчивого улучшения погодных условий", – сообщили жителям столицы.

Специалисты отметили, что подобные предупреждения о том, что нежелательно купаться на речных, озерных, морских и океанских пляжах после сильных дождей, является обычной практикой во многих странах, в которых хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации возле воды (США, Канада, страны Европы).

С актуальными статусами пляжей (информация о том, разрешено ли купаться) можно ознакомиться на официальном сайте КП "Плесо".

Скриншот сайта (pleso.org)

Ранее сообщалось, что на трех николаевских пляжах обнаружена кишечная палочка.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)

"Врач, разряд!": в Киеве молния попала в телевышку (видео) "Хоть бы рядовой турист забрел": в сети показали пустынные пляжи Крыма (фото)
Теги: Киев, пляж, Плесо
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь