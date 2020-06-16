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Кращий садок: Голик показав, як за рік з нуля побудувати дитсадок

STYLERЖиття    16.06.2020 - 14:43
Кращий садок: Голик показав, як за рік з нуля побудувати дитсадок
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Дитячий садок у Підгородньому зроблений у формі сот

Один з кращих садочків України - в місті Підгородне Дніпропетровської області - був побудований з нуля всього за один рік. Будівництвом займалася команда тодішнього очільника області Валентина Резніченко.

Про це нагадав Юрій Голик, який 2015-2019 роках був радником глави області на своїй сторінці в Facebook.

"Рівно рік тому був у цьому дитячому садку в Підгороднє Дніпропетровської області, побудованому нами рівно за рік, з нуля. Дитячий садок у формі сот. Один з побудованих нами. Один із кількох найкращих дитячих садків в країні", - зазначив він.

Кращий садок: Голик показав, як за рік з нуля побудувати дитсадокКращий садок: Голик показав, як за рік з нуля побудувати дитсадокКращий садок: Голик показав, як за рік з нуля побудувати дитсадок

Серед особливостей садка: атріум і підлоги з підігрівом у ньому, власна альтернативна котельня, сонячні панелі на даху, а також зручне гумове покриття на дитячих майданчиках.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик написав про те, що багатостраждальний довгобуд, розпочатий у 2012 році - об'їзна дорога навколо Дніпра - буде закінчений в 2020 році. Об'єкт будується в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

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Автор: Styler

Теги Новини України Днепропетровская областьдетский садЮрій Голик
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