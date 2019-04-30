Магнітні бурі у травні: українців застерігають про небезпеку

Травень 2019 буде вкрай напруженим, так як на цей період випадає кілька сильних магнітних коливань. У ці дні метеочутливим людям варто уважно поставитися до свого здоров'я.

У цей місяць можливі посилення нерішучості та агресивності. Тому щоб уникнути зайвих проблем, фахівці рекомендують не вплутуватися у конфліктні ситуації та відкласти важливі справи на потім.

Найбільш небезпечним виявиться 5 травня, коли тіло буде долати сильна слабкість. Крім того, з'явиться безпричинна апатія, дратівливість, підвищена стомлюваність, нервозність, сильні мігрені та загострення хронічних хвороб.

Магнітні бурі у травні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Далі потужне магнітне коливання відбудеться з 11 до 17 травня. Воно принесе метеозалежним людям загальне нездужання, проблеми з серцево-судинною, імунною, зоровою та дихальною системами.

Наголошується, що з 20 по 25 число слід бути більш обережним. В цей час під негативний вплив потрапить психоемоційна сфера, а тому рекомендується уникати стресів і більше відпочивати. 28 числа погіршення загального самопочуття найбільш виражено відчують маленькі діти та літні люди.

Щоб захиститися від магнітних бур, рекомендується обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі. Можна пити заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Бажано вживати більше вітаміну С.

Також під час геомагнітних трясок важливо зменшити фізичну активність, частіше дихати свіжим повітрям, уникати великого скупчення людей, мінімізувати конфліктні та неприємні ситуації.

Раніше ми писали про те, що психолог пояснив, як заспокоїтися після виборів.

Ми повідомляли про те, що 21 березня розпочався новий астрологічний рік.