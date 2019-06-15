MARUV оскандалилася через Крим перед концертом у Києві: що трапилося

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV не захотіла відповідати на питання журналіста і демонстративно пішла

MARUV потрапила в скандал перед своїм виступом у Києві в п'ятницю, 14 червня. Співачка посварилася з журналістом каналу "1+1" після того, як він поцікавився у артистки кому належить окупований півострів.

Коли журналіст поставив MARUV питання про Крим, співачка спочатку попросила поставити їй інше питання, але він повторив його ще раз. Після цього співачка розгорнулася, махнула рукою і сказала: "Все, пока!".

При цьому скандальна співачка так і не закінчила спілкування з іншими ЗМІ, які в свою чергу також почали обурюватися таким компрометуючим питанням.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

За словами журналістів, MARUV не раз вже відповідала, що Крим - це Україна. При цьому інші журналісти заявили, що у артиста повинна бути чітка позиція з цього приводу і він повинен уміти відповідати на всі питання ЗМІ.

Перед виступом у столиці України співачка зізналася, що дуже хвилюється, оскільки із-зачерез щільний графік вона репетирує навіть у спортзалах готелів.

Концерт MARUV затримався на півтори години, але публіка залишилася задоволена її виступом.

Нагадаємо, MARUV розповіла, з чим не може змиритися її бабуся.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла, як створюються її сценічні костюми і де вона купує БДСМ-костюми.