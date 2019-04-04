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Меган Маркл і принц Гаррі перебралися в новий будинок: подробиці

STYLERЖиття    04.04.2019 - 20:48
Меган Маркл і принц Гаррі перебралися в новий будинок: подробиці
Колаж РБК-Україна

Герцогиня Сассекська буде народжувати дитину в новому будинку

Меган Маркл і Принц Гаррі, які чекають на появу свого первістка, переїхали в свій новий котедж Фрогмор-хаус у Віндзорі. Про це повідомляє видання People.

Нове житло Меган Маркл і Принца Гаррі знаходиться поруч з будинком, де проходив їх весільний прийом, і були зроблені фотографії з заручин. За словами прес-секретаря, Віндзор - це особливе місце для пари.

Про переїзд королівської сім'ї було оголошено ще в листопаді, всього через місяць після того, як Меган розповіла про свою вагітність.

Гаррі і Меган жили в Нотінгемському котеджі в Кенсингтонському палаці з моменту їх заручин, але будинок з двома спальнями ніколи не був довгостроковим місцем проживання - особливо після народження дітей.

Меган Маркл і принц Гаррі перебралися в новий будинок: подробиці

Фрогмор-хаус в 1970 році (фото: pinterest.com)

Враховуючи всі труднощі, що виникають у зв'язку з народженням дитини на світ, майбутні батьки сповнені рішучості побудувати притулок для своєї маленької сім'ї.

"Це дуже щасливий час для Меган і Гаррі. Ця дитина зробила їх ще ближче", - говорить джерело.

Варто зазначити, що котедж потребував капітального ремонту, так як спочатку він був розділений на п'ять частин для проживання співробітників палацу. В якості нової родинної резиденції, це вимагало б значного, тривалого ремонту. При цьому Віндзор має більше місця для дітей і займає особливе місце в їх серцях.

У принца Вільяма і Кейт Міддлтон є свій лондонський будинок в Кенсингтонському палаці - в якому близько 20 кімнат. Передбачалося, що у Гаррі і Меган може бути сусідня квартира, але там живе один з двоюрідних братів королеви.

Нагадаємо, що експерти королівської родини розповіли, які знаки інформують про майбутніх пологах Меган Маркл.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і Джордж Клуні познайомилися багато років тому і можливо у них був роман.

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