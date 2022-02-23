Багато хто робить ці помилки: вчимося правильно промивати крупу для ідеальної каші

Примітно, що в коморах і на складах зерно обробляють хімічними препаратами для кращого збереження. Промиванню піддається практично вся крупа, але є винятки.

Не всі крупи потрібно промивати (www.pexels.com)

Крупи промивають вручну, виходячи з таких пропорцій: на 1 кг зерна приблизно 2,5-3,5 л води. Ретельно очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою - це показник того, що крупа готова до подальшої термічної обробки.

Що точно варто промивати:

рис

гречка

пшоно

перловка

всі бобові (квасоля, горох, сочевиця, нут, маш і т. д.)

вівсянку (не Геркулесові пластівці)

Пшоно, рис і горох промивають, щоб позбавити їх від борошнистості. Завдяки цьому в процесі варіння вони не утворюють піну на поверхні та не злипнуться.

Рис, перловку і пшоно необхідно обполоснути в декількох водах. Промивати рис потрібно три рази, але оптимально - п'ять.

Для кращого розварювання гороху, рису і перловки варто їх замочувати на кілька годин, щоб крупи добре набрякли. Після цього крупу ще раз промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися.

Для ідеальної рисової каші є свої секрети (www.pexels.com)

Рис і пшоно бажано промивати тільки холодною водою.

Тепла вода стане в пригоді для промивання вівсяної, перлової та пшеничної крупи. Гречку теж варто промивати підігрітою водою - це допомагає усунути гіркоту.

Яку крупу не потрібно промивати:

Вівсяні пластівці промивати не потрібно - це за вас зробили вже на підприємстві. Але деякі все ж хочуть очистити пластівці, особливо дрібно дроблені, від зайвої муки. Промивати продукт все одно не варто, а краще просіяти через сито – цього буде достатньо.

Геркулес мити перед приготуванням точно не варто (www.pexels.com)

Манка - це пшениця особливо дрібного помелу. Нікому не спаде на думку мити борошно, тому й манку не слід мити.

Кус-кус - занадто дрібний помел виключає необхідність промивати крупу зайвий раз.

Булгур - це напівфабрикат. На підготовчому етапі він вже пройшов термічну обробку, тому попереднього промивання булгур не потребує.

Кукурудзяну крупу перед варінням теж не рекомендується промивати або замочувати. Її можна перебрати та прибрати лушпиння і сміття. Якщо крупа відсиріла, то її необхідно просушити в духовці. Якщо цього вчасно не зробити, можуть завестися комахи.

Ячну крупу. Ячка - це січка з гострими кутами, в складі якої багато крохмалю – через нього і не рекомендується промивати цю крупу.