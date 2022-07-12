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Шахраї обманюють клієнтів Нової пошти: надсилають посилки на чималі суми

Українців попередили про шахраїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнтка Нової пошти попередила про нову схему шахраїв з посилками. Аферисти надсилають посилки за чималу суму, в яких зазвичай знаходиться мило.

Про це написала волонтерка Діана Макарова в Facebook.

Як діє схема

Зокрема, особливо це актуальна для тих, хто забирає багато посилок і не завжди має час перевіряти кожну.

Афера полягає в тому, що людині приходить невеличка посилка, за яку потрібно сплатити невелику суму близько 200 грн.

"Посилку забирають, сплачують гептом з усіма. Розкривають - а там маленький готельний шматочок мила. Дрібниця, а приємно. І нам, і відправнику. Бо як би ж ми жили б без цього мила?" - йдеться у повідомленні.

За словами волонтера, цього разу все закінчилось добре, адже працівник Нової пошти попередив про можливе шахрайство.

Що заявили у Новій пошті

Представники компанії відреагували на допис і розповіли, що для того, щоб уникнути обману, потрібно завжди перевіряти вміст посилки у відділенні в присутності оператора.

"Якщо після перевірки вмісту ви впевнилися, що це замовлення не мало бути адресоване вам, можете відмовитися від отримання", - заявили у компанії.

Також у жінки попросили номер накладної та передали його колегам з профільного відділу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві шахраї знайшли новий спосіб обману пенсіонерів.

Також водіїв в Україні попередила про шахраїв, які викрадають усі гроші.

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