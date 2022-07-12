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Мошенники обманывают клиентов Новой почты: присылают посылки на немалые суммы

Украинцев предупредили о мошенниках (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Клиентка Новой почты предупредила о новой схеме мошенников с посылками. Аферисты присылают посылки за немалую сумму, в которых обычно находится мыло.

Об этом написала волонтер Диана Макарова в Facebook.

Как действует схема

В частности, особенно это актуально для тех, кто забирает много посылок и не всегда имеет время проверять каждую.

Афера заключается в том, что человеку приходит небольшая посылка, за которую нужно оплатить небольшую сумму около 200 грн.

"Посылку забирают, платят гептом со всеми. Раскрывают - а там маленький гостиничный кусочек мыла. Мелочь, а приятно. И нам, и отправителю. Ведь как бы мы жили бы без этого мыла?"- говорится в сообщении.

По словам волонтера, в этот раз все закончилось хорошо, ведь работник Новой почты предупредил о возможном мошенничестве.

Что заявили в Новой почте

Представители компании отреагировали на сообщение и рассказали, что для того, чтобы избежать обмана, нужно всегда проверять содержимое посылки в отделении в присутствии оператора.

"Если после проверки содержимого вы удостоверились, что этот заказ не должен был быть адресован вам, можете отказаться от получения", - заявили в компании.

Также у женщины попросили номер накладной и передали его коллегам из профильного отдела.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров.

Также водителей предупредили о мошенниках, которые похищают все деньги.

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мошенническая схема