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"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 15:18
Фото: Прапори Канади і України біля будівлі кандского парламенту (rbc.ua/stock)
Фото: Прапори Канади і України біля будівлі кандского парламенту (rbc.ua/stock)

На церемонії можна було помітити людей у вишиванках

Урочисту церемонію зміни почесної варти у Канаді провели під звуки української пісні. Відповідні кадри оприлюднив Посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"Це повинно увійти в золоту колекцію українських артефактів у світі. Канада. Зміна почесної варти біля парламенту під наше "...щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/andriy.shevchenko)

Більш того, за словами Шевченка, сьогодні, 1 липня, в Канаді відзначають велике державне свято.

"1 липня ця чудова країна відзначає свій день народження. Вітаю, друзі", - підкреслив він.

Відео: зміна почесної варти в Канаді під українську пісню (facebook.com/andriy.shevchenko)

На опублікованих кадрах можна помітити, що крім звуків української пісні, під час церемонії були присутні кілька людей у вишиванках, а також прапор України.

У той же час користувачі мережі зізналися, що від подібного у них "мурашки по шкірі".

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/andriy.shevchenko)

До речі, Канада ніколи не визнає анексію Криму. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в ході візиту в Данію.

"Ми виступаємо за те, щоб Україна відновила свою стабільність і далі йшла шляхом реформ. Україна дуже важлива, тому що ліберальна демократія і правила, які базуються на міжнародному праві, зараз під загрозою у всьому світі. І одна з баталій зараз відбувається на території України. Успіх реформ, важливий як для українців, і для всіх нас. Канада ніколи не прийме втручання і анексію Криму, тому що це серйозне порушення міжнародного права", - заявила вона.

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Теги: Украина, Канада, военные
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