"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)

На мероприятии можно было заметить людей в вышиванках

Торжественную церемонию смены почетного караула в Канаде провели под звуки украинской песни. Соответствующие кадры опубликовал Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

"Это должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Смена почетного караула возле парламента под наше "…чтобы шабли не брали, чтобы пули облетали…", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/andriy.shevchenko)

Более того, по словам Шевченко, сегодня, 1 июля, в Канаде отмечают большой государственный праздник.

"1 июля эта замечательная страна отмечает свой день рождения. Поздравляю, друзья", - подчеркнул он.

Видео: смена почетного караула в Канаде под украинскую песню (facebook.com/andriy.shevchenko)

На опубликованных кадрах можно заметить, что помимо звуков украинской песни, во время церемонии присутствовало несколько человек в вышиванках, а также флаг Украины.

В то же время пользователи сети признались, что от подобного у них "мурашки по коже".

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/andriy.shevchenko)

Кстати, Канада никогда не признает аннексию Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в ходе визита в Данию.

"Мы полностью выступаем за то, чтобы Украина возобновила свою стабильность и дальше шла путем реформ. Украина очень важна, потому что либеральная демократия и правила, которые базируются на международном праве, сейчас под угрозой во всем мире. И одна из баталий сейчас происходит на территории Украины. Успех реформ, важен для украинцев, и для всех. Канада никогда не примет вмешательство и аннексию Крыма, потому что это серьезное нарушение международного права", - заявила она.

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