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"На кожному другому підприємстві": розкрито правду про "зарплати в конвертах" в Україні

STYLERЖиття    20.01.2019 - 11:57
"На кожному другому підприємстві": розкрито правду про "зарплати в конвертах" в Україні
Фото: Гривні (flickr.com/ssu)

Більшість українців працюють неофіційно

На сьогоднішній день в Україні склалася катастрофічна ситуація з "сірими" зарплатами співробітників, які офіційно непрацевлаштовані. Про це заявив заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, передає "Обозреватель".

Так, стверджує чиновник, на кожному другому підприємстві ця цифра досягає 50% і більш.

"Є яскрава статистика з нашого боку. Кожна друга перевірка з питань офіційного працевлаштування закінчується з результатом. На кожному другому підприємстві – це 50% або більше – ми виявляємо неофіційних працівників", - сказав він.

Більше того, стверджує Бамбізов, держава має намір посилити боротьбу з такими зарплатами.

"Восени 2018 року було видано розпорядження Кабміну України щодо заходів на ринку праці. За три осінніх місяці і за грудень ми маємо 500 тис. працевлаштованих осіб. А всього в 2018 році було працевлаштовано близько 600 тис. людей. За останні три місяці було працевлаштовано 82% від числа працевлаштованих протягом року", - підкреслив він.

Нагадаємо, забудовники активно знижують ціни на квартири, проте житло все одно залишається дорогим для більшості українців.

До речі, за останні три роки в Польщі найбільшим попитом користуються фінансисти і люди, що працюють у сфері IT.

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