"На каждом втором предприятии": раскрыта правда о "зарплате в конвертах" в Украине

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Большинство украинцев работают неофициально

На сегодняшний день в Украине сложилась катастрофическая ситуация с "серыми" зарплатами сотрудников, которые официально нетрудоустроенные. Об этом заявил заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, передает "Обозреватель".

Так, утверждает чиновник, на каждом втором предприятии эта цифра достигает 50% и более.

"Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", - сказал он.

Более того, утверждает Бамбизов, государство намерено ужесточить борьбу с такими зарплатами.

"Осенью 2018 года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда. За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тыс. трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тыс. людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года", - подчеркнул он.

Напомним, застройщики активно снижают цены на квартиры, однако жилье все равно остается дорогим для большинства укранцев.

Кстати, за последние три года в Польше самым большим спросом пользуются финансисты и люди, работающие в сфере IT.