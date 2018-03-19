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"На терориста не схожий": екс-тренер "Вереса" не може отримати британську візу через шпигунський скандал

STYLERLIFE        19.03.2018 - 19:37
Фото: Юрій Вірт (facebook.com-fplua)
Фото: Юрій Вірт (facebook.com-fplua)

За його словами, тепер британці ще суворіше підходять до видачі віз

Український футболіст, екс-тренер команди "Верес" Юрій Вірт розповів про свої наміри стажуватись в Англії, а також про те, що стає в цьому на перешкоді. Про це Юрій повідомив в інтерв’ю football24.ua.

За його словами, виліт планувався на 12 березня.

"Дуже хотів побувати, зокрема, на матчі Арсенал – Мілан у Лізі Європи. Після цього збирався їхати у Манчестер. Але все зірвалося через причини, які від мене не залежать", - говорить футболіст.

Вірт повідомив, що тепер британці ще суворіше підходять до видачі віз. Росіянам відмовляють практично всім.

"До нас – також прискіпливіше ставлення. Причина – міжнародний скандал після отруєння російського агента (колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль) ", - відзначив він.

Юрій підкреслив, що продовжує очікувати на візу.

"Коли подавав документи, мені сказати, що для оформлення потрібно 14 робочих днів, тобто – три тижні. Але вже минуло 5 таких тижнів. Раніше у мене були три англійські візи, тому проблем не мало б виникнути. Оптимізму додає хіба той факт, що якби мені збиралися відмовити – паспорт повернули б одразу. Очевидно, потрібно просто зачекати. З іншого боку – хтозна, що вони собі думають. На терориста я не схожий. Хіба що не поголюся", - розповідає футболіст.

Нагадаємо, що у Великобританію прибула група міжнародних експертів по хімічній зброї, щоб отримати зразки нервово-паралітичної речовини, яким отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку.

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Теги: футбол, Британия
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