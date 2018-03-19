Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"На террориста не похож": экс-тренер "Вереса" не может получить британскую визу из-за шпионского скандала

STYLERLIFE        19.03.2018 - 19:37
Фото: Юрий Вирт (facebook.com-fplua)
Фото: Юрий Вирт (facebook.com-fplua)

По его словам, теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз

Украинский футболист, экс-тренер команды "Верес" Юрий Вирт рассказал о своих намерениях стажироваться в Англии, а также о том, что стало в этом препятствием. Об этом Юрий сообщил в интервью football24.ua.

По его словам, вылет планировался на 12 марта.

"Очень хотел побывать, в частности, на матче Арсенал – Милан в Лиге Европы. После этого собирался ехать в Манчестер. Но все сорвалось по причинам, которые от меня не зависят", - говорит футболист.

Вирт сообщил, что теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз. Россиянам отказывают практически всем.

"К нам – также щепетильнее отношение. Причина – международный скандал после отравления российского агента (бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль) ", - отметил он.

Юрий подчеркнул, что продолжает ожидать визу.

"Когда подавал документы, мне сказать, что для оформления нужно 14 рабочих дней, то есть – три недели. Но уже прошло 5 таких недель. Раньше у меня были три английские визы, поэтому проблем не должно возникнуть. Оптимизма добавляет разве что тот факт, что если бы мне собирались отказать – паспорт вернули бы сразу. Очевидно, нужно просто подождать. С другой стороны – кто знает, что они себе думают. На террориста я не похож. Разве что не побреюсь", - рассказывает футболист.

Напомним, что в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото) Во время матча Рома – Шахтер на трибуне фанатов римлян заметили флаг "ДНР" (видео)
Теги: футбол, Британия
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top