"На террориста не похож": экс-тренер "Вереса" не может получить британскую визу из-за шпионского скандала

По его словам, теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз

Украинский футболист, экс-тренер команды "Верес" Юрий Вирт рассказал о своих намерениях стажироваться в Англии, а также о том, что стало в этом препятствием. Об этом Юрий сообщил в интервью football24.ua.

По его словам, вылет планировался на 12 марта.

"Очень хотел побывать, в частности, на матче Арсенал – Милан в Лиге Европы. После этого собирался ехать в Манчестер. Но все сорвалось по причинам, которые от меня не зависят", - говорит футболист.

Вирт сообщил, что теперь британцы еще строже подходят к выдаче виз. Россиянам отказывают практически всем.

"К нам – также щепетильнее отношение. Причина – международный скандал после отравления российского агента (бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль) ", - отметил он.

Юрий подчеркнул, что продолжает ожидать визу.

"Когда подавал документы, мне сказать, что для оформления нужно 14 рабочих дней, то есть – три недели. Но уже прошло 5 таких недель. Раньше у меня были три английские визы, поэтому проблем не должно возникнуть. Оптимизма добавляет разве что тот факт, что если бы мне собирались отказать – паспорт вернули бы сразу. Очевидно, нужно просто подождать. С другой стороны – кто знает, что они себе думают. На террориста я не похож. Разве что не побреюсь", - рассказывает футболист.

Напомним, что в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.