Справжні чоловіки: студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку

Студенти затримали зухвалого грабіжника під Києвом і викликали поліцію
Злочинець пограбував вагітну жінку, але втекти не встиг - зловмисника "на гарячому" затримали студенти, які викликали поліцію. Інцидент стався під Києвом у місті Ірпінь. Відео з місця події опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний" (обережно, присутня ненормативна лексика).
Двоє студентів університету фіскальної служби України стали свідками пограбування жінки на вулиці Університетській. Чоловік викрав у неї 400 гривень.
Небайдужі хлопці затримали злодія, поклавши того на живіт на землю і не даючи втекти.
Зазначається, що злочинець чинив опір, тому студентам "довелося застосувати "заспокоювач".
Як видно на кадрах, зловмисник дістав мобільний телефон і почав комусь скаржитися, що його тримають і не відпускають. Пробував передати трубку хлопцям, але вони скинули виклик і чекали на появу патрульних.
Спочатку злочинець запевняв, що не крав гроші, але після того, як викликали правоохоронців, вже благав жінку забрати їх назад і "розібратися без мус*рів".
Грабіжник став панікувати і кричав постраждалій, що йому "телефонують з табору". У результаті жінка взяла у зловмисника назад свої вкрадені 400 гривень.
Відео: facebook.com/KyivOperativ
У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються діями небайдужих молодих людей, які затримали грабіжника. При цьому деякі зауважують, що із злочинцем студенти обійшлися досить м'яко:
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.
Як повідомлялося раніше, під Києвом у Бориспільському районі жителі села Гора самостійно затримали банду злочинців, які грабували будинок.
Також ми писали про те, що в Березані Київської області діти затримали злочинця, який втік з Криворізької колонії і пограбував місцевий магазин.