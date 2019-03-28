Настоящие мужчины: студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину

Преступник ограбил беременную женщину, но скрыться не успел - злоумышленника "на горячем" задержали студенты, которые вызвали полицию. Инцидент произошел под Киевом в городе Ирпень. Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный" (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен.

Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать.

Отмечается, что преступник оказывал сопротивление, поэтому студентам "пришлось применить "успокоитель".

Как видно на кадрах, злоумышленник достал мобильный телефон и принялся кому-то жаловаться, что его держат и не отпускают. Пробовал передать трубку парням, но они сбросили вызов и ждали появления патрульных.

Сначала преступник заверял, что не крал деньги, но после того, как вызвали правоохранителей, уже умолял женщину забрать их назад и "разобраться без мус*ров".

Грабитель стал паниковать и кричал пострадавшей, что ему "звонят с лагеря". В итоге женщина взяла у злоумышленника назад свои украденные 400 гривен.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются действиями неравнодушных молодых людей, которые задержали грабителя. При этом некоторые отмечают, что с преступником студенты обошлись довольно мягко:

"Рано съемка началась, по всем законам он должен был раза три об асфальт упасть, зубы потерять, а потом уже: "Камера, мотор";

"Ребята - красавцы, что не остались в стороне";

"Как-то сильно нежно";

"Да видео 4,5 минут... вызов полиции был еще до начала видео... и просто толпа копов набежала... пацаны умнички, но пару раз дать ему тапком по морде надо было";

"Что-то ласковые парни ему попались какие-то";

"Есть настоящие мужчины!"

"Боже, спасибо ребятам за то, что помогли. Но нужно быть осторожным - преступник может нанести удары ножом или что-то похожее, так что лучше избегать такого рода геройства";

"Парни, браво!"

"Очень гуманно, почти нежно, в общем для первого раза сойдет, но, ой, не видел он нормального приема"...

Напомним, недавно во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.

Как сообщалось ранее, под Киевом в Бориспольском районе жители села Гора самостоятельно задержали банду преступников, которые грабили дом.

Также мы писали о том, что в Березани Киевской области дети задержали преступника, сбежавшего из Криворожской колонии и ограбившего местный магазин.