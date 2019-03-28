Настоящие мужчины: студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину

Студенты задержали наглого грабителя под Киевом и вызвали полицию
Преступник ограбил беременную женщину, но скрыться не успел - злоумышленника "на горячем" задержали студенты, которые вызвали полицию. Инцидент произошел под Киевом в городе Ирпень. Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный" (осторожно, присутствует ненормативная лексика).
Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен.
Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать.
Отмечается, что преступник оказывал сопротивление, поэтому студентам "пришлось применить "успокоитель".
Как видно на кадрах, злоумышленник достал мобильный телефон и принялся кому-то жаловаться, что его держат и не отпускают. Пробовал передать трубку парням, но они сбросили вызов и ждали появления патрульных.
Сначала преступник заверял, что не крал деньги, но после того, как вызвали правоохранителей, уже умолял женщину забрать их назад и "разобраться без мус*ров".
Грабитель стал паниковать и кричал пострадавшей, что ему "звонят с лагеря". В итоге женщина взяла у злоумышленника назад свои украденные 400 гривен.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются действиями неравнодушных молодых людей, которые задержали грабителя. При этом некоторые отмечают, что с преступником студенты обошлись довольно мягко:
Напомним, недавно во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора.
Как сообщалось ранее, под Киевом в Бориспольском районе жители села Гора самостоятельно задержали банду преступников, которые грабили дом.
Также мы писали о том, что в Березани Киевской области дети задержали преступника, сбежавшего из Криворожской колонии и ограбившего местный магазин.