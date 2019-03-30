Названо кількість землі, яку УПЦ МП отримала за п'ять років війни з Росією

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УПЦ МП з 2014 року отримала дуже велику кількість землі від України

УПЦ МП за останні 5 років отримала 220 гектарів землі. Це приблизно стільки, скільки вистачить на п'ять Ватиканов. Про це "Народній правді" розповів вчений-релігієзнавець і нардеп Віктор Єленський.

За його словами, УПЦ Московського патріархату користується всіма привілеями, які надає українське законодавство для церковних організацій.

Єленський повідомив, що незважаючи на всі ці привілеї священики продовжують розповідати про утиски, яким вони піддаються на території України.

За словами експерта, це просто плювок на могили тих праведників, які були замучені і розстріляні у 1937 році.

"Сьогодні предстоятель сходить з вертольота на червону доріжку, до нього стоїть черга на благословення, а він починає розповідати про безпрецедентні гоніння!" - заявив Єленський.

Нагадаємо, що УПЦ МП має перейменуватися на РПЦ в Україні до 27 квітня. Релігієзнавець Віктор Єленський розповів, що буде, якщо церква не змінить назву.

Раніше повідомлялося про те, що півтисячний перехід УПЦ МП до ПЦУ закінчився проклинаниями з боку священика УПЦ МП.

Ми також писали про те, що росіяни довели священика УПЦ МП до суїциду через наміри ієрея перейти в ПЦУ.