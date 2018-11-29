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"Не дай бог із моїм сином буде щось не так": батько пораненого моряка пригрозив Ляшку

STYLERЖиття    29.11.2018 - 19:22
"Не дай бог із моїм сином буде щось не так": батько пораненого моряка пригрозив Ляшку
Фото: колаж РБК-Україна

Чоловіка обурила поведінка нардепа в Раді при розгляді питання про запровадження воєнного стану

Батько пораненого і захопленого російськими спецслужбами українського військового моряка Василя Сороки емоційно відреагував на поведінку народного депутата Олега Ляшка через блокування президії Верховної Ради під час розглядання питання про введення в країні воєнного стану. Як повідомляє Думская.net, Віктор Сорока, який раніше був головою Балтської районної ради Віктора Сороки, написав про це у соцмережах.

"Не дай бог із моїм сином буде щось не так, ти з Юлькою ляжеш", - йдеться в його публікації.

Зазначимо, що тоді - 26 листопада - засідання в парламенті відбувалося у дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували емоції.

Раніше російські ЗМІ назвали імена поранених українських військовослужбовців, які зараз знаходяться у відділенні травматології керченської лікарні імені Пирогова.

У медустанові лежать Артеменко Андрій Анатолійович (народився 31 березня 1994 року у Новоукраїнці), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса). Якщо вірити пресі країни-агресора, їх стан стабільний, загрози життю немає.

Як повідомлялося раніше, українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

Також ми писали про те, що український військовополонений офіцер Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, так як не розуміє російської мови.

Нагадаємо, мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Опрыско передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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