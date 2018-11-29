"Не дай бог с моим сыном будет что-то не так": отец раненого моряка пригрозил Ляшко

Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчину возмутило поведение нардепа в Раде при рассматривании вопроса о введении военного положения

Отец раненого и захваченного российскими спецслужбами украинского военного моряка Василия Сороки эмоционально отреагировал на поведение народного депутата Олега Ляшко из-за блокирования президиума Верховной Рады во время рассматривания вопроса о введении в стране военного положения. Как сообщает Думская.net, Виктор Сорока, который ранее был председателем Балтского районного совета Виктора Сороки, написал об этом в соцсетях.

"Не дай бог с моим сыном будет что-то не так, ты с Юлькой ляжешь", - говорится в его публикации.

Отметим, что тогда - 26 ноября - заседание в парламенте проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали эмоции.

Ранее российские СМИ назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в отделении травматологии керченской больницы имени Пирогова.

В медучреждении лежат Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса). Если верить прессе страны-агрессора, их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Как сообщалось ранее, ураинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Также мы писали о том, что украинский военнопленный офицер Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка.

Напомним, мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско передала слова поддержки и призвала не падать духом.

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Видео: РБК-Украина