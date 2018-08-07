"Не шкодував набоїв для росіян": в мережі розповіли історію бійця "Шаленого Макса" (фото)

Фото: facebook.com/ato.news

В мирному житті боєць займається ремонтом раритетних авто

В мережі розповіли історію мужнього захисника України, ветерана АТО, який воював на фронті і від своїх побратимів отримав прізвисько "Шалений Макс". Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" в Facebook.

Макс - мобілізований офіцер четвертої хвилі.

Таке незвичне прізвисько він отримав за те, що не шкодував набоїв для росіян і "літав" на свому авто біля Донецького аеропорту, де перед демобілізацією тримав оборону.

"УАЗ, донецька кільцева, швидкість 120 км. Навіть забув про безпеку руху, адже був дуже вражений, що те старе радянське корито може їхати так швидко. Просто в Макса руки золоті. У нього все було відремонтоване і на ходу з надможливостями", - розповіли в спільноті.

Фото: "Шалений Макс" (facebook.com/backandalive)

Зараз, в мирному житті боєць займається ремонтом раритетних авто і бере участь у різних змаганнях.

"А ще Макс пише вірші. В крайньому з них розповідає про те, як його не відпускає війна, пильно слідкує за ситуацією на фронті, переживаючи всі наші спільні невдачі та перемоги. Десь в його шафі чекають свій можливий час польова форма і тактичний рюкзак. Він, як ніхто інших, розуміє, що без сучасних технічних засобів тяжко тримати оборону чи йти в наступ, тому регулярно допомагає армії", - зазначили в пабліку і закликали українців також допомагати армії, як робить цей ветеран АТО.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж подякували мужньому бійцеві.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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