"Не жалел патронов для россиян": в сети рассказали историю бойца "Безумного Макса" (фото)

Фото: facebook.com/ato.news

В мирной жизни боец занимается ремонтом раритетных авто

В сети рассказали историю мужественного защитника Украины, ветерана АТО, который воевал на фронте и от своих собратьев получил прозвище "Безумный Макс". Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook

Макс - мобилизованный офицер четвертой волны.

Необычное прозвище он получил за то, что не жалел патронов для россиян и "летал" на своем авто возле Донецкого аэропорта, где перед демобилизацией держал оборону.

"УАЗ, донецкая кольцевая, скорость 120 км. Даже забыл о безопасности движения, ведь был очень впечатлен, что это старое советское корыто может ехать так быстро. Просто у Макса руки золотые. У него все было отремонтировано и на ходу со сверхвозможностями", - рассказали в сообществе.

Фото: "Безумный Макс" (facebook.com/backandalive)

Сейчас, в мирной жизни боец занимается ремонтом раритетных авто и участвует в различных соревнованиях.

"А еще Макс пишет стихи. В крайнем из них рассказывает о том, как его не отпускает война, пристально следит за ситуацией на фронте, переживая все наши общие неудачи и победы. Где-то в его шкафу ждут свое время полевая форма и тактический рюкзак. Он, как никто другие, понимает, что без современных технических средств тяжело держать оборону или идти в наступление, поэтому регулярно помогает армии", - отметили в паблике и призвали украинцев также помогать армии, как делает этот ветеран АТО.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей поблагодарили мужественного бойца.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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