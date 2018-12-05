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Безглузде зіткнення: в аеропорту "Київ" сталася НП

STYLERЖиття    05.12.2018 - 12:37
Безглузде зіткнення: в аеропорту "Київ" сталася НП
Фото: Колаж РБК-Україна

Знімок зіткнення опублікував український волонтер

У аеропорту "Київ" вранці, 5 грудня сталася НП. Літак ЯК-40 запорізької авіакомпанії, який виконував рейс Київ-Одеса, на злітній смузі зіткнувся з GPU (наземним блоком живлення). Про це повідомив у Facebook український волонтер і активіст Роман Сініцин. Він і поділився на своїй сторінці знімком, на якому зображено безглузде зіткнення.

На фото видно, як літак зіткнувся з генератором (наземним блоком живлення). Автомобіль потрапив під крило літака і перекинувся.

"В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані ЯК-40 Моторсічі тільки що не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг", - написав Сініцин.

Безглузде зіткнення: в аеропорту &quot;Київ&quot; сталася НП

Безглузде зіткнення: в аеропорту &quot;Київ&quot; сталася НПФото: facebook.com/Роман Сініцин

Користувачі мережі відразу ж відреагували на подію в аеропорту. 

"Знову бляхамухагенератор", - з гумором відреагував один з користувачів соцсеті.

"Головне, щоб літачок не постраждав. Це ж майже останній з Могікан", - пожартував інший користувач.

Безглузде зіткнення: в аеропорту &quot;Київ&quot; сталася НПСкріншот коментарів (facebook.com/Роман Сініцин)

Нагадаємо, у мережі показали роботу безпілотника на фронті. Простий коптер підлітає до ворожої позиції, де знаходяться троє добре екіпірованих бойовиків. Волонтери відзначили, що саме на цій ділянці фронту українські воїни знають про сили і засоби ворога, щоб при необхідності нанести потужний вогонь у відповідь.

Раніше ми писали про те, що волонтери опублікували відео авіаудару по терористах угруповання "ДНР", зняте камерою ударного безпілотника Збройних сил України.

Також повідомлялося, що на озброєнні української армії з'явився унікальний надсучасний безпілотник, який випробували бійці одного з підрозділів. Розробка настільки нова, що унікальна "пташка" поки що навіть не має свого імені. Цей винахід передала для України одна з країн-партнерів.

Відео: (video.rbc.ua)

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