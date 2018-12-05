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Нелепое столкновение: в аэропорту "Киев" произошло ЧП

STYLERЖизнь    05.12.2018 - 12:37
Нелепое столкновение: в аэропорту "Киев" произошло ЧП
Фото: Коллаж РБК-Украина

Снимок столкновения опубликовал украинский волонтер

В аэропорту "Киев" утром, 5 декабря произошло ЧП. Самолет ЯК-40 запорожской авиакомпании, который выполнял рейс Киев-Одесса, на взлетной полосе столкнулся с GPU (наземным блоком питания). Об этом сообщил в Facebook украинский волонтер и активист Роман Синицын. Он и поделился на своей странице снимком, на котором запечатлено нелепое столкновение.

На фото видно, как самолет столкнулся с генератором (наземным блоком питания). Автомобиль попал под крыло самолета и перевернулся. 

"В Международном аэропорту Киев-Джулианы ЯК-40 Моторсичи только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил", - написал Синицын.

Нелепое столкновение: в аэропорту &quot;Киев&quot; произошло ЧП

Нелепое столкновение: в аэропорту &quot;Киев&quot; произошло ЧП

Фото: facebook.com/Роман Сініцин

Пользователи сети тут же отреагировали на происшествие в аэропорту.

"Опять блахамухагенератор", - с юмором отреагировал один из пользователей соцсети.

"Главное, чтобы самолетик не пострадал. Это ж почти что последний из Могикан", - пошутил другой пользователь.

Нелепое столкновение: в аэропорту &quot;Киев&quot; произошло ЧП

Скриншот комментариев (facebook.com/Роман Сініцин)

Напомним, в сети показали работу беспилотника на фронте. Простой коптер подлетает к вражеской позиции, где находятся трое хорошо экипированных боевиков. Волонтеры отметили, что именно на этом участке фронта украинские воины знают о силах и средствах врага все, чтобы при необходимости нанести мощный ответный огонь.

Ранее мы писали о том, что волонтеры опубликовали видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины

Также сообщилось, что на вооружении украинской армии появился уникальный сверхсовременный беспилотник, который испытали бойцы одного из подразделений.  Разработка настолько новая, что уникальная "пташка" пока даже не имеет своего имени. Это изобретение передала для Украины одна из стран-партнеров.

Видео: (video.rbc.ua)

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