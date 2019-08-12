Невдало пожартував: у Києві зловили чергового "мінера"

У Києві затримали "мінера" Центрального вокзалу (Колаж РБК-Україна)

Чоловік оригінально пояснив, навіщо "замінував" вокзал

Київська поліція затримала чергового псевдомінера, який на минулих вихідних подзвонив на телефон гарячої лінії "102" і повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу столиці. Деталі повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Дзвінок на гарячу лінію поліції надійшов 10 серпня і на місце, вказане анонімним "мінером" виїхали співробітники правоохоронних органів і піротехніки. Їм довелося евакуювати 2300 пасажирів і 100 чоловік персоналу з будівлі Центрального вокзалу міста Києва.

"Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. В ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів і 100 чоловік персоналу. Проведеними першочерговими слідчими діями "мінера" вдалося встановити і затримати", - сказано в повідомленні прес-служби прокуратури.

На питання, навіщо він ввів в оману співробітників правоохоронних органів і піротехніків, затриманий відповів, що він хотів "пожартувати".

В даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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