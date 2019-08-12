Неудачно пошутил: в Киеве поймали очередного "минера"

В Киеве задержали "минера" Центрального вокзала (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина оригинально объяснил, зачем "заминировал" вокзал

Киевская полиция задержала очередного псевдоминера, который на минувших выходных позвонил на телефон горячей линии "102" и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала столицы. Детали сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Звонок на горячую линию полиции поступил 10 августа и на место, указанное анонимным "минером" выехали сотрудники правоохранительных органов и пиротехники. Им пришлось эвакуировать 2300 пассажиров и 100 человек персонала из здания Центрального вокзала города Киева.

"Правоохранители и пиротехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала. Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

На вопрос, зачем он ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов и пиротехников, задержанный ответил, что он хотел "пошутить".

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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