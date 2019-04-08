Нібіру вдарить по Землі в квітні: астрологи зробили важливе попередження

Про загадкову планету Нібіру ходить багато інформації і, за деякими даними зіткнення має відбутися вже 21 квітня, в день другого туру виборів президента України, а за деякими – зіткнення відбудеться на Великдень. Що саме загрожує планеті Земля, розповіла астропсихолог Валентина Виттрок у своєму коментарі для видання "Факти".

Вона зазначила, що різні фахівці називають планетою Нібіру різні небесні тіла. Так, Нібіру, на думку американського письменника Сітчина – це десята планета Сонячної системи, а по іншим гіпотезам – це Альдебаран, який знаходиться в сузір'ї Тільця.

"Якщо це насправді так, то нічого хорошого від зустрічі з цим небесним тілом нам чекати не доводиться. Альдебаран — демонічна планета, що знаходиться на так званій осі катастроф. При попаданні на неї різних планет на Землі відбуваються серйозні катаклізми. Наприклад, коли на вісь катастроф потрапляє Нептун, трапляються нещастя, пов'язані з водною стихією. 14 квітня 1912 року в такий день "Титанік" зіткнувся з айсбергом", - зазначила Виттрок.

Вона пояснила, що іноді астрологи працюють з якоюсь планетою, яку неможливо побачити, а тільки прорахувати і привела в приклад планету Прозерпіну, яку в своїх гороскопах використовують багато астрологів.

Нібіру вріжеться в Землю (commdiginews.com)

На думку астропсихолога, для того, щоб Нібіру зіткнулася з Землею 28 квітня – вона повинна вже знаходиться в Сонячній системі, але на даний момент вчені НАСА її поки не зафіксували.

"Якби Нібіру перебувала в Сонячній системі, не тільки астрономи, але і прості земляни вже відчули б це на собі: вона просто збила б всі "налаштування", через що всі планети, в тому числі і наша, стали б рухатися по-іншому. Нічого подібного не відбулося, а значить — сторонніх небесних тіл великого розміру в Сонячній системі немає", - пояснила Виттрок.

Вона додала, що по тому, як знаходяться зірки, можна говорити про локальні неприємності 28 квітня. Можлива погана погода чи кримінальні розбірки, але про кінець світу не йдеться.

Також Валентина Виттрок дала свій прогноз і на 21 квітня. Вона зазначила, що в цей день Сонце увійде в знак Тільця, а Венера – в знак Овна, що може зробити жителів планети дуже емоційними.

"В такому стані планета любові і краси, яка, до того ж, об'єднається з Меркурієм, зробить нашу поведінку максимально пристрасною і спонтанниою. Приймаючи рішення або роблячи вибір, ми будемо керуватися швидше емоціями, а не розумом і логікою. Ще в цей день транзитний Місяць буде проходити по знаку Скорпіона. Краще не робити великих покупок і не починати важливих проектів. Але кінця світу це теж не віщує", - резюмувала вона.

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