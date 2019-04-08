Нові проблеми через Керченський міст: кримчани обурюються

Вздовж залізничного підходу до Кримському мосту, який російські окупанти активно намагаються побудувати до грудня, все затопило водою.

Як видно на фото і відео, опублікованих виданням "Керч.ФМ", величезні калюжі хоч і засипані землею, але вода все одно надходить. Стоїть вода і в канавах вздовж дороги на так заливовські дачі.

Дорогу вздовж ж/д підходу до Кримського мосту затопило (фото: kerch.fm)

Яка причина такого розливу - не відомо. При цьому, пише видання, вода не має запаху.

"Також підтоплено водою насип залізничного підходу, тунель під обома підходами, які дачники хотіли використовувати для проходу до ділянок з району Нижній Сонячний", - йдеться в повідомленні.

Дорогу вздовж ж/д підходу до Кримського мосту затопило (фото: kerch.fm)

Тим часом російські ЗМІ на всю сурмлять, що зведення Кримського моста призвело до поліпшенню екології Азовського моря. Зокрема, на думку різних експертів, концентрації забруднень у воді і донних відкладеннях у східній частині Таганрозької затоки, на акваторії, що прилегла до північного узбережжя, в західному районі моря та в акваторії Должанської і Камишеватської кос знизилися в середньому в два рази. Правда, ці слова фахівців викликають лише сміх у користувачів мережі.

Це ж треба до такого додуматися!

Ви там взагалі ідіоти?

Давайте ще нафти побільше лити в море - це врятує дельфінів!

Раніше ми писали про те, що Кримський міст може впасти вже в 2023 році. Це стане причиною загибелі не тільки людей, але і рідкісних видів фауни і флори. Втім, вже зараз екологи кажуть, що побудований російськими окупантами об'єкт завдав непоправної шкоди живій природі півострова.