Потрібна допомога: до Києва з передової прибув борт із пораненими бійцями (відео)

Пораненим військовим потрібна допомога. До Києва у Військовий госпіталь 16 квітня прибув борт з українськими захисниками прямо з передової на Донбасі. Активісти "Волонтерської сотні Госпіталь" розповіли, чим небайдужі громадяни можуть допомогти пораненим бійцям.

Також в мережі Facebook показали відео, як у столицю прибуває транспорт з воїнами, яким необхідне лікування.

"Виття сирен пронизало все місто! Їм потрібна наша допомога і молитви", - зазначається в повідомленні.

Відео: facebook.com/Волонтерська-Сотня-Госпіталь

В першу чергу пораненим потрібна кров. Її можна здати в Центрі крові госпіталю з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00.

З усіх питань щодо здачі крові може відповісти Людмила Остапенко за телефоном: 067-531-30-31.

Також пораненим бійцям можна допомогти з побутовими питаннями. Зокрема, лежачим хворим потрібні вологі серветки, паперові рушники, вбираючі пелюшки (60х90 і 90х90), памперси для дорослих (розміри M і L).

Потрібні також одяг і взуття:

Футболки, шорти, шкарпетки

Теплі кофти на блискавках, кенгурушки

Спортивні штани та костюми

Труси-боксерки та сімейні 48-58 рр.

Гумові тапочки ходити в палаті 40-46 рр.

Засоби гігієни для щоденних потреб:

Зубні щітки, зубна паста

Піна/гель для гоління; бритви одноразові; засоби після гоління

Шампунь; гель для душу; рідке мило

Пральний порошок, засіб для миття посуду, губки, сміттєві пакети

Пораненим військовим також потрібні продукти харчування:

Молочні продукти (йогурт, сир, ряжанка, кефір)

Фрукти, овочі (банани, апельсини, лимони, яблука)

Ковбаса, сир, сало

Солодощі (цукерки, шоколад, печиво, халва)

Чай, кава, цукор

Фото: facebook.com/Волонтерська-Сотня-Госпіталь

Все це можна віднести або відправити у Головний Військовий Госпіталь у Печерському районі.

"Працюємо з 10.00 до 17.00 понеділок - субота. Телефони: Ліки: 093-687-03-38, 068-986-45-93 Юлія. Госп.потреби: 063-863-06-31 Альона і Таня"

Або за адресою бульвар Верховної Ради, 21Б.

"Працюємо з 11.00 до 18.00. 093-585-84-64 Ніна. 068-986-4593, 093-687-0338 Юлія"

Також можна відправити посилку Новою поштою (оплата одержувачем):

до 30 кг: Київ, НП-71, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

понад 30 кг: Київ, НП-3, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

Як повідомлялося раніше, українському бійцеві Павлу Кокошку з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького збирають гроші на лікування. Військовий підірвався на розтяжці у червні 2016 року у Старогнатівки під час виконання бойового завдання.

Також ми писали про те, що відома волонтерка Наталя Юсупова закликає українців допомогти пораненим бійцям, які потребують медикаментів, одягу та продуктах харчування. За її словами, багато хто не були на прощанні з воїнами, не були на акціях пам'яті та не знають, жодного імені героя.

Нагадаємо, нещодавно українців вразила 84-річна волонтерка Марія Федотівна, яка допомагає ЗСУ. Вона плете маскувальні сітки для фронту, які потім відправляють на Донбас.