Без вашої допомоги не обійтися: волонтери збирають кошти на лікування бійця

Фото: Потрібна допомога бійцю (колаж РБК-Україна)

Захисник України Павло Кокошко потребує коштів на лікування, кажуть волонтери

Українському бійцю Павлу Кокошко із 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Остроського збирають гроші на лікування, повідомляє на Facebook-сторінці ГО "Єдність та допомога" волонтер Станіслав Кушнаров.

Він повідомив, що бійцю надходять кошти не дивлячись на те, що в країні багато людей думають про вибори президента України.

"В час, коли всі Українці небезпідставно стурбовані долею країни після президентських виборів, хочемо подарувати трохи позитиву! На першому фото - наш Павло Кокошко в колі рідних робить чергове тренування для ноги. Як і кожного дня, приступає на неї згідно рекомендаціям лікаря. Це дуже нелегко, проте наш Паша діє наполегливо! Побажаймо успіхів герою!" – написали волонтери.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

Військовий підірвався на розтяжці у червні 2016 року біля Старогнатівки під час виконання бойового завдання.

"Від поранення постраждали обидві ноги Павла, що зробило його прикутим до інвалідного візка. Протягом двох років він проходив лікування у шпиталях, а зараз - демобілізований і виписаний додому у стані інвалідності", - кажуть волонтери.

Йому поставили діагноз - еквінусний стан лівої стопи, виражений рубцево-виразковий дефект м’яких тканин лівої гомілки з рубцевою контрактурою та спайками сухожиль тилових згиначів лівої стопи; вогнепальний остеомієліт правої великогомілкової кістки, виражені комбіновані контрактури обох колінних суглобів. Зараз він проходить лікування.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

За словами Станіслава Кушнарова, на картку Павла Кокошко продовжують надходити гроші від благодійників з різних міст України.

"Так, за минулий місяць надійшло понад 20 000 гривень! Надходження не припинялись навіть у день виборів! І це дуже чудово, адже зазвичай таким важкопораненим, як Павло, неможливо заздалегідь передбачити всі витрати на лікування. І навіть, якщо якісь кошти залишаться, ми узгодимо з вами, для допомоги якому бійцю їх витратити", - написав він.

Збір пожертв на лікування Павла проводить ГО "Єдність та допомога", картка ПриватБанку 5169 3324 0542 5318. Координує допомогу волонтер Станіслав Кушнаров, тел.: (066) 796-34-97.

Фото: Facebook.com/ГО "Єдність та допомога"

Нагадаємо, раніше волонтер поскаржився на українців через те, що стали менше допомагати українським бійцям.

Також волонтери збирають гроші на лікування бійця з Одеської області, який отримав поранення у зоні АТО на Донбасі.