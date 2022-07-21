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Потрібно до лікаря? Медик розповіла про несподівані причини випадіння волосся

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Четвер 21 липня 2022 08:51
Потрібно до лікаря? Медик розповіла про несподівані причини випадіння волосся Фото: чому у людини починає випадати волосся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо у вас раптово стало випадати у великій кількості волосся - вам необхідно звернутися з цією проблемою до лікаря. Але є випадки, коли цього робити і не потрібно.

Таку думку озвучила лікар-дерматолог Ірина Власенко.

Коли можна не звертатися до лікаря

Власенко пояснила, що не кожен пацієнт з такою проблемою потребує негайного лікування та обстеження.

Алопеція або випадання волосся може статися з різних причин.

Причини випадіння волосся

Стрес, хвороба або вживання деяких ліків може призвести до телогенової алопеції. Це такий стан, коли волосся переходить з фази росту в фазу "вмирання" раніше, ніж це планувалося.

В цьому випадку медики лікування не призначають. Пацієнту потрібно почекати і ситуація сама покращиться.

Якщо окремі ділянки голови почали втрачати волосся, то тоді вже треба розбиратися з цією причиною.

Якщо випадання волосся викликано грибковою інфекцією, то вже привід не тільки звернутися до дерматолога, а й отримати лікування.

Що таке трихтіломанія

Іноді зустрічається таке явище, яке називають тріхтіломанією. У цьому випадку людина сама вириває у себе волосся. Це може бути непомітно, може бути видом стереотипних рухів, на які не звертають уваги. Тому в такому випадку лікування призначає не дерматолог.

Скільки волосся має випадати в нормі

У нормі у людини в день може випадати до 100 волосин. Якщо ви хочете перевірити, чи все у вас нормально, то помийте волосся, висушіть обережно, і заплетіть його в косу і не чіпайте добу. Якщо волосся коротке, то можна надіти спеціальну сіточку. Через 24 години розплетіть косу і порахуйте, скільки випало волосся.

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