Здичавілі: "ЛНРівці" показали штурм Рейхстагу в Луганську (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

В мережі "рознесли" абсурдне шоу бойовиків

Бойовики показали в окупованому Луганську виставу, на якій намагалися імітувати штурм Рейхстагу в Німеччині в 1945 році та протистояння активістів Євромайдану із силовиками в Києві у 2014 році. Про це повідомив відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook, також опублікувавши відповідні фото.

На "шоу" для відображення бойової операції радянських військ проти німецької армії по оволодінню будівлею німецького парламенту слугувала будівля місцевого університету. Вона ж стало у нагоді для імітації битви "Беркута" з протестувальниками під час Революції Гідності.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Журналіст зазначив, що насправді найбільше це нагадувало не Майдан, а події весни 2014 року, коли по Луганську "ці ж самі тіпочки в масках і бігали, і били співробітників МВС зі щитами".

"Люди, які ненавидять Майдан, самі добровільно відтворюють Майдан у себе в місті, вбираються в активістів Правого Сектора і "б'ють" ряжений "Беркут", - поділився він враженнями від заходу в місті, яке пережило обстріл і загибель людей в 2014 році, і в якому бойовики "радісно розігрують стрілянину і вуличні бої".

"На словах - "ЛНРівці" за мир. В реальності - мілітарна шизофренія. Мало бойових дій на фронті. Потрібно ще погратися у війнушку, підвищити угар насильства і дичини. Воістину, немає такого божевілля, яке не може відбутися в Луганську", - резюмував Казанський.

Переодягнені в "Беркут" "ЛНРівці" на тлі "загримованого" під Рейхстаг університету в окупованому Луганську (Фото підконтрольного бойовикам ЗМІ)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють обурення подібними "шоу" і вказують на його абсурдність.

"Розруха - не в клозетах, розруха - вона в головах". Те безумство - воно не в Луганську. Воно в "русском мире", який туди покликали і який прийшов туди...

Дався їм цей Рейхстаг! Заморили одноманітністю. Екслюзиву дайте! Могли б, вряди-годи, взимку битву на Чудському озері зобразити і потонути в холодних водах...

Припиніть, б**дь, платити їм українські пенсії... швидко одужають...

Феєричні...

Аж до сліз пробрало! В такі моменти починаєш себе ще більше обожнювати за адекватність!

Одним словом хворі на всю голову... Їм що, більше нічим зайнятися? Абсолютно потворна пропаганда...

Стояв у луганській будинок культури, колони, пілони, трикутником - дах... Там зараз Рейхстаг - чемпіон креатури - і "знамяпабеды" над куполом... вах...

А донецькі відповідь луганським дадуть? А то по перфомансу поки 1-0;

Здичавілі...

Я підозрюю, що вони там організовують ці реконструкторские бої з однією метою: випустити пар місцевих типочков на віртуальні об'єкти ненависті, щоб вони реально не накинулися на своїх.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня в тимчасово окупованій бойовиками "ЛНР" Юр'ївці стався вибух на шахті "Східкарбон". "Влада" ОРЛО вирішила кликати на допомогу російських рятувальників з Ростовської області, хоча можна було звернутися до загону гірничорятувальної служби з вільного Лисичанська всього в 200 км від місця інциденту. Рятувальні операції почалися з великою затримкою. Всі 17 гірників загинули.