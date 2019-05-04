Здичавілі: "ЛНРівці" показали штурм Рейхстагу в Луганську (фото)

В мережі "рознесли" абсурдне шоу бойовиків
Бойовики показали в окупованому Луганську виставу, на якій намагалися імітувати штурм Рейхстагу в Німеччині в 1945 році та протистояння активістів Євромайдану із силовиками в Києві у 2014 році. Про це повідомив відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook, також опублікувавши відповідні фото.
На "шоу" для відображення бойової операції радянських військ проти німецької армії по оволодінню будівлею німецького парламенту слугувала будівля місцевого університету. Вона ж стало у нагоді для імітації битви "Беркута" з протестувальниками під час Революції Гідності.
Фото: facebook.com/den.kazansky
Журналіст зазначив, що насправді найбільше це нагадувало не Майдан, а події весни 2014 року, коли по Луганську "ці ж самі тіпочки в масках і бігали, і били співробітників МВС зі щитами".
"Люди, які ненавидять Майдан, самі добровільно відтворюють Майдан у себе в місті, вбираються в активістів Правого Сектора і "б'ють" ряжений "Беркут", - поділився він враженнями від заходу в місті, яке пережило обстріл і загибель людей в 2014 році, і в якому бойовики "радісно розігрують стрілянину і вуличні бої".
"На словах - "ЛНРівці" за мир. В реальності - мілітарна шизофренія. Мало бойових дій на фронті. Потрібно ще погратися у війнушку, підвищити угар насильства і дичини. Воістину, немає такого божевілля, яке не може відбутися в Луганську", - резюмував Казанський.
Переодягнені в "Беркут" "ЛНРівці" на тлі "загримованого" під Рейхстаг університету в окупованому Луганську (Фото підконтрольного бойовикам ЗМІ)
У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють обурення подібними "шоу" і вказують на його абсурдність.
Як повідомлялося раніше, 25 квітня в тимчасово окупованій бойовиками "ЛНР" Юр'ївці стався вибух на шахті "Східкарбон". "Влада" ОРЛО вирішила кликати на допомогу російських рятувальників з Ростовської області, хоча можна було звернутися до загону гірничорятувальної служби з вільного Лисичанська всього в 200 км від місця інциденту. Рятувальні операції почалися з великою затримкою. Всі 17 гірників загинули.